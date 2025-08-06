ΗΠΑ: Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλάει με τον Τραμπ αυτή τη στιγμή, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι ΗΠΑ θα τοποθετηθούν σύντομα για το αν θα επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά από επικοινωνία που είχε με τον Γουίτκοφ.

«Ελπίζω να υπάρξουν σύντομα μερικές ανακοινώσεις για τη Ρωσία, ίσως θετικές, ίσως όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Θα έχουμε περισσότερες συζητήσεις (με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ) εντός της ημέρας (Τετάρτη), διευκρίνισε ο Ρούμπιο. Θα έχω περισσότερα να πω, απάντησε, ερωτηθείς, αν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, για τις οποίες έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα υλοποιηθούν εντός της εβδομάδας.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο, στη σκιά του τελεσίγραφου του Τραμπ προς τη Μόσχα για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλός του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, παρών στη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «λάβαμε κάποια σήματα από το Τραμπ, στείλαμε και εμείς μερικά». Ο Ρώσος αξιωματούχος έκανε λόγο για «χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση του προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο».

Οι συνομιλίες διήρκεσαν τρεις ώρες, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

