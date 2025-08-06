Γκάνα: 8 νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου - Ανάμεσά τους οι υπουργοί Άμυνας και Περιβάλλοντος

Η κυβέρνηση της Γκάνας ανακοίνωσε ότι σε συντριβή ελικοπτέρου την Τετάρτη σκοτώθηκαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Άμυνας και Περιβάλλοντος της χώρας, σύμφωνα με το Associated Press. Ο στρατός ανέφερε ότι το ελικόπτερο απογειώθηκε την Τετάρτη το πρωί από την πρωτεύουσα Άκρα με προορισμό το Ομπουάσι, μια περιοχή εξόρυξης χρυσού στην περιοχή Ασάντι, αλλά εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Η αιτία της συντριβής είναι ακόμη αδιευκρίνιστη.

Ο Τζούλιους Ντέμπρα, προσωπάρχης του προέδρου Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υπουργός Άμυνας Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας Ιμπραήμ Μούρταλα Μοχάμεντ βρήκαν τον θάνατο στο δυστύχημα. Νεκροί είναι επίσης ο Αλχάτζι Μουνίρου Μοχάμεντ, αναπληρωτής συντονιστής Εθνικής Ασφαλείας και πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Σάμουελ Σάρπονγκ, αντιπρόεδρος του κόμματος NDC (Εθνικό Δημοκρατικό Κογκρέσο), ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Σάμουελ Αμποάτζιε, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

A military helicopter carrying three crew members and five passengers, including Ghana’s Defence Minister and Minister of Science and Technology, has been confirmed to have crashed after going off radar mid-flight. According to the Chief of the General Staff, there were no… pic.twitter.com/tBUE5QBov1 — TRT Afrika (@trtafrika) August 6, 2025

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο Z-9 χρησιμοποιείται ως ελικόπτερο γενικής χρήσης, συχνά για μεταφορές και ιατρικές διακομιδές.

Πρόκειται για «εθνική τραγωδία», είπε ο Τζούλιους Ντέμπρα, ανακοινώνοντας πως οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες.

Η συντριβή της Τετάρτης ήταν μία από τις χειρότερες αεροπορικές καταστροφές της Γκάνας σε πάνω από μια δεκαετία. Τον Μάιο του 2014, ένα ελικόπτερο συνετρίβη στα ανοικτά των ακτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία άτομα. Το 2012, ένα αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης στην Άκρα και συνετρίβη σε ένα λεωφορείο γεμάτο επιβάτες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα.

Full list of officials and other members! Ghana indeed lost personalities. Souls rest in peace pic.twitter.com/dPrdlIcKjX — Adjei Austin (@OsteenAdjei) August 6, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.