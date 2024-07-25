Λογαριασμός
Λευκός Οίκος: Ο Μπάιντεν θα πει στον Νετανιάχου ότι πρέπει να γίνει «γρήγορα» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος θα επιβεβαιώσει στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι πιστεύει ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και πρέπει να καταλήξουμε εκεί γρήγορα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Μπάιντεν_Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προτίθεται να πει σήμερα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι ανάγκη να γίνει "γρήγορα", δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

"Ο πρόεδρος θα επιβεβαιώσει στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι πιστεύει ότι πρέπει να καταλήξουμε (σε μια συμφωνία) και πρέπει να καταλήξουμε εκεί γρήγορα", εξήγησε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

"Τώρα είναι η ώρα", πρόσθεσε, καθώς ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας διανύει τον 10 μήνα του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Τζο Μπάιντεν εκεχειρία Λωρίδα της Γάζας
