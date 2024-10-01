Η Ρωσία πρέπει να προετοιμαστεί για μακρά αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και έχει προειδοποιήσει επανειλημμένως την Ουάσινγκτον για την κρίση στις σχέσεις τους, σημείωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ. Τις δηλώσεις του επικαλέστηκε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο διάρκειας περίπου δυόμιση ετών πόλεμος στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει τη σοβαρότερη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση από την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962, που θεωρήθηκε ότι έφερε πιο κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο από ποτέ τις δύο υπερδυνάμεις της ψυχροπολεμικής περιόδου.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία εισέρχεται, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στην πιο επικίνδυνη φάση της μέχρι σήμερα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί για μήνες από τους συμμάχους του Κιέβου να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς για πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος ώστε να περιορίσει τις δυνατότητες της Μόσχας να εξαπολύει επιθέσεις.

Ο Ριαμπκόφ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ψευδαισθήσεις για τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, δεδομένης της "δικομματικής αντιρωσικής συναίνεσης" που υπάρχει στις ΗΠΑ.

"Πρέπει να προετοιμαστούμε για μια μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση με τη χώρα αυτή. Είμαστε έτοιμοι γι'αυτό από κάθε άποψη", σημείωσε ο Ριαμπκόφ.

ώστε να μην υποτιμήσει την αποφασιστικότητά μας", υπογράμμισε επίσης ο Ριαμπκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν δεχθεί πλήγμα με συμβατικούς πυραύλους και ότι η Μόσχα θα θεωρήσει κοινή επίθεση οποιαδήποτε γίνει εναντίον της με την υποστήριξη μιας πυρηνικής δύναμης.

