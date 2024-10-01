Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ανάμεσα στον αρχηγός της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ και έναν άλλο ισχυρό παίκτη του ΕΛΚ, τον Θανάση Μπακόλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

H μεγάλη διάσπαση στην κορυφή της μεγαλύτερης πολιτικής οικογένειας της Ευρώπης, στο ΕΛΚ έρχεται τη στιγμή που ο Βέμπερ ξεκινά μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του τελευταίου κατά τη δεύτερη ημέρα της πολιτικής συνέλευσης του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες, η οποία ξεκινάει σήμερα Τρίτη.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Μπακόλας, ο γενικός γραμματέας του κόμματος του ΕΛΚ, ενημέρωσε την ηγεσία του κόμματος ότι θα χρειαστεί να αποπέμψει τον Βέλγο Τομ Βαντενκεντελάερ ο οποίος έχασε πρόσφατα την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ο Βαντενκεντελάερ αποτελούσε προσωπική επιλογή του Βέμπερ ως «διευθυντή δέσμευσης των μελών του κόμματος», κάτι σαν ενδιάμεσος δηλαδή μεταξύ των βουλευτών και της κεντρικής εξουσίας του κόμματος.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο Μπακόλας σε ένα email που είδε το Brussels Playbook, ο Βέμπερ ενήργησε γρήγορα στέλνοντας ένα νέο οργανόγραμμα και δηλώνοντας σε μήνυμα ότι ο Βαντενκεντελάερ θα ενεργούσε αντ' αυτού ως αρχηγός του προσωπικού του κόμματος.

«Δεν μπορώ να υποχρεωθώ να επιβάλω τις απαιτήσεις του Προέδρου», έγραψε ο Μπακόλας απαντώντας στην κίνηση του Βέμπερ.

Η θέση του αρχηγού επιτελείου όπως περιγράφεται δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος ή τη βελγική νομοθεσία, και ως γενικός γραμματέας που είναι ο Μπακόλας, είναι και νομικά υπεύθυνος για όποιες παραβάσεις, υποστήριξε.

Η δύναμη του Βέμπερ

Αφού απέτυχε σε μια προσπάθεια για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παραιτήθηκε από τα σχέδια να είναι υποψήφιος για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Βέμπερ στράφηκε στη συσσώρευση εξουσίας μέσα στον κομματικό μηχανισμό του ΕΛΚ.

Έχει εγκαταστήσει έμπιστούς του σε βασικούς ρόλους του ΕΛΚ και έχει απομακρύνει πιθανούς επικριτές και αντιπάλους του. Στην ομάδα του ΕΛΚ, για παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας Simon Busuttil βρίσκεται καθ' οδόν για να ανοίξει τον δρόμο για τον επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του Βέμπερ, Ouarda Bensouag.

Ο Μαρκ Βέμπερ είναι ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Βρυξέλλες — αναμφισβήτητα δεύτερος μετά την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η απόφαση για τον διορισμό του Βαντενκεντελάερ ήταν η τελευταία σε μια σειρά ελιγμών που έκανε για να σφίξει περισσότερο τον έλεγχο του μηχανισμού του ΕΛΚ. Όμως η ανοιχτή ανυπακοή του Μπακόλα δεν έχει προηγούμενο.

Πίσω από την προσωπική διαμάχη που έχουν διαφαίνεται μια μεγαλύτερη σύγκρουση σχετικά με την κατεύθυνση του ΕΛΚ, το οποίο υπό την ηγεσία του Βέμπερ έχει συμφιλιωθεί με ακραίους δεξιούς ηγέτες όπως η Τζόρτζια Μελόνι. Η προσέγγιση αυτή έχει εξοργίσει ορισμένους εντός του ΕΛΚ που πιστεύουν ότι ο Βαυαρός πολιτικός τραβάει το κόμμα πολύ προς τα δεξιά.

Οι σύμμαχοι του Βέμπερ λένε ότι είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει πλήρως την αυξανόμενη δύναμη του ΕΛΚ και να δει τους παίκτες του στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται πιο απρόσκοπτα με τα εθνικά κόμματα.

Η επιτροπή προεδρίας του κόμματος συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα πριν από την έναρξη της πολιτικής συνέλευσης. Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ότι ο Βέμπερ, ως πρόεδρος του ΕΛΚ, ότι θα υπέγραφε ένα συμβόλαιο που θα έκανε τον Βαντενκεντελάερ επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου του, σύμφωνα με απόσπασμα εγγράφου που κυκλοφόρησε και εγκρίθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση, το οποίο προβλήθηκε από το Playbook.

Ενώ η ομάδα του ΕΛΚ έχει να κάνει με τους ευρωβουλευτές, το κόμμα ΕΛΚ υπάρχει για να εξυπηρετεί εθνικούς ηγέτες και κόμματα. Ο Μπακόλας, ο οποίος είναι κοντά στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, φαίνεται να παίζει στοίχημα ότι οι ηγέτες που συνδέονται με το ΕΛΚ, όπως ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτρι Όρπο και ο ηγέτης της Γερμανικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης Φρίντριχ Μερτς θα τον στηρίξουν και θα παρέμβουν ώστε να χαλιναγωγήσουν τον Βέμπερ. Εάν δεν το κάνουν, τότε ο Βέμπερ θα εδραιωθεί ως ο ακαταμάχητος πολιτικός ηγέτης του ΕΛΚ.

«Ο κ. Ο Βέμπερ τείνει να κερδίζει αυτές τις μικρές μάχες», παρατήρησε ένα ανώτερο στέλεχος του ΕΛΚ, το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τα παιχνίδια εξουσίας και οι κατηγορίες έρχονται καθώς το ΕΛΚ παραμένει ισχυρό. Ήρθε πρώτο στις ευρωεκλογές τον περασμένο Ιούνιο, επανεγκατέστησε τη Ούρσουλα φον ντρ Λάιεν με μια πιο συντηρητική πλατφόρμα και βρίσκεται σε καλό δρόμο να αυξήσει το κυρίαρχο αποτύπωμά της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το ανώτερο στέλεχος του ΕΛΚ που αναφέρθηκε παραπάνω σημείωσε ότι ο Βαντενκεντελάερ είναι «εξαιρετικά αξιοσέβαστος». Παρόλα αυτά, το μέλος πρόσθεσε, «Αυτά τα είδη παιχνιδιών εξουσίας… μπορούν άσκοπα να προκαλέσουν προβλήματα που δε χρειάζονται».

