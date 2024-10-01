Ένας άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε σήμερα τρία παιδιά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η αστυνομία, λέγοντας ότι ένας ύποπτος συνελήφθη.
Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι στη βόρεια συνοικία Έρλικον της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Zueritoday ανέφερε ότι το συμβάν συνδέεται με έναν παιδικό σταθμό.
Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές οι συνθήκες, η ταυτότητα του δράστη, τα κίνητρά του ή για τη σοβαρότητα των τραυματισμών των παιδιών.
Η αστυνομία είπε ότι θα δώσει λεπτομέρειες για την επίθεση αργότερα.
