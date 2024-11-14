Η Πούτιν αλλάζει τις αποζημιώσεις των τραυματιών στρατιωτών - Πληρωμές ανάλογα τον βαθμό...τραυματισμού και αναπηρίας

Η Ρωσία αλλάζει τους κανόνες πληρωμών για τις πληρωμές σε τραυματίες στρατιώτες στον πόλεμο της Ουκρανίας, με το κόστος της ρωσικής εισβολής να αυξάνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται η εφάπαξ πληρωμή σε όσους τραυματίστηκαν σε βαθμό αναπηρίας. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, θα λαμβάνουν 4 εκατ. ρούβλια (40.404 δολάρια), σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύθηκε σε κυβερνητικό ιστότοπο. Πρόκειται για αύξηση κατά ένα εκατομμύριο ρούβλια σε σχέση με το ποσό που λάμβανε κάθε τραυματίας στρατιώτης στο πλαίσιο του προηγούμενου συστήματος.

Η εντολή αυτή θα ισχύσει αναδρομικά, επιτρέποντας σε κάθε στρατιώτη που κατέστη ανάπηρος λόγω τραυματισμών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρναία από τον Φεβρουάριο του 2022 να διεκδικήσει τη διαφορά μεταξύ του νέου ποσού και της προηγούμενης πληρωμής.

Το Κρεμλίνο ήταν απρόθυμο να διατάξει νέα επιστράτευση, φοβούμενο ότι θα προκαλούσε νέο κύμα εσωτερικών εντάσεων για τον πόλεμο μετά την επιστράτευση 300.000 εφέδρων τον Σεπτέμβριο του 2022. Αντ' αυτού έχει βασιστεί στην προσφορά ολοένα και μεγαλύτερων μπόνους στρατολόγησης για να πείσει τους Ρώσους να υπογράψουν συμβόλαια στον στρατό ώστε να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταβάλλει επίσης 5 εκατ. ρούβλια στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ οι περιφερειακές αρχές παρέχουν τις δικές τους πρόσθετες πληρωμές.

Πριν από την αλλαγή αυτή, όλοι οι τραυματίες στρατιώτες, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους, είχαν εγγυημένα 3 εκατ. ρούβλια. Ο Πούτιν διέταξε αυτή την εβδομάδα την επανεξέταση των πληρωμών και η κυβέρνηση εισήγαγε την Τετάρτη μια κλίμακα τριών επιπέδων με αποζημίωση ανάλογα με το επίπεδο του τραυματισμού, σύμφωνα με το διάταγμα. Η πληρωμή για τραυματισμούς που κρίνονται μέτριοι μειώθηκε στο 1 εκατομμύριο ρούβλια, ενώ το ποσό για ελαφρούς τραυματισμούς μειώθηκε στα 100.000 ρούβλια.

Η μακρινή ξαδέρφη του Πούτιν και αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Άννα Τσιβίλεβα έθεσε το ζήτημα της δικαιότερης κατανομής των αποζημιώσεων νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο στη Μόσχα και συνάντησε στρατιώτες και γιατρούς που εξέφρασαν την ιδέα αυτή.

Η Ρωσία αναγκάστηκε να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της για στρατιωτικές δαπάνες, καθώς το κόστος του πολέμου αυξάνεται. Οι αμυντικές δαπάνες θα αποτελέσουν το 6% του ΑΕΠ της χώρας το 2024, από 2,7% σε πλήρες έτος πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα σχέδια προϋπολογισμού που εξέτασε το Bloomberg News.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.