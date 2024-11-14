Οι μέθοδοι πολέμου που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά γενοκτονίας», εκτίμησε σήμερα η ειδική επιτροπή του ΟΗΕ που έχει αναλάβει να ερευνήσει τις ισραηλινές πρακτικές.
Η επιτροπή τόνισε «τις μαζικές απώλειες μεταξύ των αμάχων και τις συνθήκες που επιβάλλονται στους Παλαιστίνιους οι οποίες θέτουν σκόπιμα τη ζωή τους σε κίνδυνο» στην έκθεσή της, η οποία θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
