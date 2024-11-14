Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων μεταξύ της διοίκησης της Audi Βρυξελλών και των συνδικάτων, σχετικά με το σχέδιο για τις αποζημιώσεις που θα λάβουν οι 3.000 εργαζόμενοι μετά το κλείσιμο του εργοστασίου τον Φεβρουάριο του 2025.

Tensione nello stabilimento Audi di Bruxelles che chiuderà a fine febbraio 2025. Gli operai hanno sequestrato la direzione, chiudendo i manager all'interno della struttura. Intervento della polizia. Un ferito.

Lo stabilimento era stato convertito 2 anni fa alla produzione di suv… pic.twitter.com/NaYqbuSTW2 November 13, 2024

Είχε προηγηθεί ενημέρωση ότι δεν έχει υπάρξει αγοραστής για το σύνολο ή μέρος του εργοστασίου της Audi στις Βρυξέλλες και ως εκ τούτου τα συνδικάτα και η διοίκηση της εταιρείας συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το κοινωνικό σχέδιο που αφορά στους εργαζόμενους που θα απολυθούν. Την ώρα των συζητήσεων, εργαζόμενοι εισέβαλαν στην αίθουσα διαπραγματεύσεων για να διαμαρτυρηθούν για τις προτάσεις που όπως ανέφεραν δεν τους ικανοποιούν. Η διοίκηση κάλεσε την αστυνομία για να επιβάλει την τάξη. Ένας από τους εργαζόμενους τραυματίστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.