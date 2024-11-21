Ρωσικό ΥΠΕΞ: Είμαστε ανοιχτοί σε συνομιλίες για την Ουκρανία, στη βάση ρεαλιστικής πρότασης

Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για την Ουκρανία, είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πρωτοβουλία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την Ουκρανία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ρωσικά συμφέροντα και την κατάσταση στο πεδίο.

Αναφορικά με την αμερικανική βάση στην Πολωνία η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι αποτελεί μόνιμο στόχο που μπορεί να πληγεί από ρωσικά όπλα και πως αποτελεί αιτία για την αύξηση του επιπέδου πυρηνικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι η αμερικανική στρατιωτική βάση, η οποία βρίσκεται στην πόλη Redzikowo κοντά στις ακτές της Βαλτικής και αποτελεί μέρος της ευρύτερης αντιπυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ, εγκαινιάστηκε στις 13 Νοεμβρίου.

«Οι ρωσικές απειλές σχετικά με την αμερικανική πυραυλική βάση στην Πολωνία χρησιμεύουν ως επιχείρημα για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ», δήλωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας τη δήλωση της Ζαχάροβα. Ο Πολωνός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πυρηνικοί πύραυλοι στην αμερικανική βάση στην Πολωνία και υπάρχει για λόγους άμυνας και όχι επίθεσης.

Η εμφάνιση δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο και θα σημαίνει την είσοδο της συμμαχίας στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, πρόσθεσε η Ζαχάροβα σε ενημέρωση.

«Δεν καταλαβαίνω, ίσως κατά κάποιο τρόπο δεν αντιλαμβάνονται ότι η εμφάνιση του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Ουκρανίας θα σημαίνει την είσοδο της συμμαχίας σε πόλεμο εναντίον της χώρας μας, τους το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε η Ζαχάροβα σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, σχολιάζοντας τη δήλωση του Εσθονού υπουργού Εξωτερικών Margus Tsahkna για την ανάγκη αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών στην Ουκρανία για να ενισχύσουν την ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Margus Tsahkna δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για να διασφαλίσουν οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που θα μεσολαβήσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ η ένταξη στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο θα ήταν η καλύτερη εγγύηση ασφαλείας, δήλωσε ο Tsahkna, η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μιας συμφωνίας θα μπορούσε να είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. «Αν μιλάμε για πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη και τότε μιλάμε για ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Tsahkna σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. «Αλλά χωρίς τις ΗΠΑ αυτό είναι αδύνατο. Επομένως, θα μιλάμε για οποιαδήποτε μορφή εγγύησης με την έννοια της παρουσίας στο έδαφος», πρόσθεσε.

