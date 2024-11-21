Η υπουργός Επικοινωνιών της Αυστραλίας, Μισέλ Ρόουλαντ εισήγαγε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο έναν νόμο που θα απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η διαδικτυακή ασφάλεια αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις των γονιών.

Πρόκειται για έναν νόμο που εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο.

Η Μισέλ Ρόουλαντ είπε ότι το TikTok, το Facebook, το Snapchat, το Reddit, το X και το Instagram ήταν μεταξύ των πλατφορμών που θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 33 εκατομμύρια δολάρια για συστημικές αποτυχίες στο να εμποδίσουν τα μικρά παιδιά να έχουν λογαριασμούς.

«Αυτό το νομοσχέδιο επιδιώκει να θέσει μια νέα κανονιστική αξία στην κοινωνία, ότι η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό της ενηλικίωσης στην Αυστραλία», είπε η Ρόουλαντ στο κοινοβούλιο.

«Υπάρχει ευρεία αναγνώριση ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα για να αποτραπεί η έκθεση νεαρών εφήβων και παιδιών σε αφιλτράριστες και αχανείς ροές περιεχομένου», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο έχει ευρεία πολιτική υποστήριξη. Αφού γίνει νόμος, οι πλατφόρμες θα έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο για να επεξεργαστούν πώς να εφαρμόσουν τον περιορισμό ηλικίας.

«Για πάρα πολλούς νέους Αυστραλούς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι επιβλαβή. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Αυστραλών ηλικίας 14 έως 17 ετών έχουν δει εξαιρετικά επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης ναρκωτικών, της αυτοκτονίας ή του αυτοτραυματισμού, καθώς και βίαιο υλικό. Το ένα τέταρτο έχει εκτεθεί σε περιεχόμενο που προωθεί μη ασφαλείς διατροφικές συνήθειες», είπε η Ρόουλαντ.

Η κυβερνητική έρευνα διαπίστωσε ότι «το 95% των Αυστραλών φροντιστών θεωρούν ότι η διαδικτυακή ασφάλεια είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις ανατροφής των παιδιών τους», είπε.

Μπορεί να εφαρμοστεί;

Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα «πλαίσιο» για την απαγόρευση. Όμως το έγγραφο των 17 σελίδων, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα, δεν αναλύει σημαντικές λεπτομέρειες.

Εμπειρογνώμονες σχετικά με την παιδική ευημερία και το Διαδίκτυο έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την απαγόρευση, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης παιδιών ηλικίας 14 και 15 ετών από τα ήδη εγκατεστημένα διαδικτυακά κοινωνικά τους δίκτυα.

Η Ρόουλαντ είπε ότι δε θα τεθούν περιορισμοί ηλικίας σε υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά παιχνίδια ή πλατφόρμες που υποστηρίζουν ουσιαστικά την υγεία και την εκπαίδευση των χρηστών. Επίσης, δε θα περιοριστεί η πρόσβαση σε ορισμένους ιστότοπους που είναι δυνατή η πρόσβαση χωρίς λογαριασμό, όπως το YouTube.

Η Digital Industry Group Inc., υπέρμαχος της ψηφιακής βιομηχανίας στην Αυστραλία, είπε ότι καθώς το Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα, μπορεί να μην υπάρχει χρόνος για «ουσιαστική διαβούλευση σχετικά με τις λεπτομέρειες της παγκόσμιας πρωτοφανούς νομοθεσίας».

«Οι κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν αυστηρά μέτρα για να κρατούν τους νέους ασφαλείς και μια απαγόρευση θα μπορούσε να ωθήσει τους νέους σε πιο σκοτεινούς, λιγότερο ασφαλείς διαδικτυακούς χώρους που δε διαθέτουν προστατευτικά κιγκλιδώματα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της DIGI, Sunita Bose.

«Μια ωμή απαγόρευση δεν ενθαρρύνει τις εταιρείες να βελτιώνουν συνεχώς την ασφάλεια, επειδή η εστίαση είναι να κρατήσουν τους εφήβους εκτός υπηρεσίας, αντί να τους κρατήσουν ασφαλείς όταν είναι σε αυτήν», πρόσθεσε.

Η Επίτροπος eSafety, Julie Inman Grant έχει αναγνωρίσει το τεράστιο έργο που θα αντιμετωπίσει το γραφείο της κατά την επιβολή της απαγόρευσης, δεδομένου ότι «η αλλαγή της τεχνολογίας θα ξεπερνά πάντα την πολιτική».

«Θα είναι πάντα κάτι ρευστό, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές όπως το eSafety πρέπει να είναι ευκίνητοι», είπε στο BBC Radio 5 Live.

Αλλά η κυρία Inman Grant έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες για την κεντρική ιδέα πίσω από την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεση μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της φθίνουσας ψυχικής υγείας. Η ίδια θα προτιμούσε να δει εταιρείες τεχνολογίας να καθαρίζουν τις πλατφόρμες τους, καθώς και περισσότερες επενδύσεις σε εκπαιδευτικά εργαλεία για να βοηθήσουν τους νέους να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο.

«Δεν περιφράσσουμε τον ωκεανό… αλλά δημιουργούμε προστατευμένα περιβάλλοντα κολύμβησης που παρέχουν προστατευτικά μέτρα και διδάσκουν σημαντικά μαθήματα από νεαρή ηλικία», είπε στο κοινοβούλιο νωρίτερα αυτό το έτος.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 100 Αυστραλοί ακαδημαϊκοί επέκριναν την απαγόρευση ως «πολύ αμβλύ εργαλείο» και υποστήριξαν ότι αντίκειται στις συμβουλές του ΟΗΕ που καλούν τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν «ασφαλή πρόσβαση» σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Δεν κατάφερε επίσης να κερδίσει την υποστήριξη μιας δικομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που εξετάζει τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους. Αντίθετα, η επιτροπή συνέστησε στους τεχνολογικούς γίγαντες να αντιμετωπίσουν αυστηρότερους κανονισμούς.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια κοινοπραξία με επικεφαλής τη βρετανική εταιρεία Age Check Certification Scheme έχει συνάψει σύμβαση για να εξετάσει διάφορες τεχνολογίες για την εκτίμηση και την επαλήθευση των ηλικιών.

Εκτός από την αφαίρεση παιδιών κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αυστραλία αναζητά επίσης τρόπους για να αποτρέψει τα παιδιά κάτω των 18 ετών από την πρόσβαση σε διαδικτυακή πορνογραφία, ανέφερε μια κυβερνητική δήλωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Age Check Certification Scheme, Tony Allen, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι τεχνολογίες που εξετάζονται περιλαμβάνουν εκτίμηση ηλικίας και συμπέρασμα ηλικίας. Το συμπέρασμα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας σειράς γεγονότων για άτομα που δείχνουν ότι είναι τουλάχιστον μιας ορισμένης ηλικίας.

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για διαβεβαιώσεις ηλικίας πρέπει να καταστραφούν μετά την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, εκτός εάν ο χρήστης συναινέσει να διατηρηθούν, είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.