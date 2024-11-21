Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι ρωσικές επιθέσεις με την αεροπορία της Ουκρανίας να αναφέρει ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή Αστραχάν το πρωί της Πέμπτης, μια περιοχή στα νοτιοανατολικά του Vologograd, που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα, ενώ δυτικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλισιτκό πύραυλο.

«Συγκεκριμένα, ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Αστραχάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η ουκρανική αεροπορία.

Αν πράγματι χρησιμοποιήθηκε διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος, τότε θα πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν τόσο ισχυρό πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ανώνυμες πηγές μιλώντας στο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ανέφεραν πως ήταν ένας πύραυλος RS-26 Rubezh. Σύμφωνα με την Ένωση Ελέγχου Όπλων, το RS-26 έχει βεληνεκές 5.800 χλμ.

Ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος αποτελεί έναν δαπανηρό τρόπο για να προκαλέσει ζημιά η Μόσχα. Το κόστος του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sentinel της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει τον Minuteman της δεκαετίας του 1970, έχει ανέλθει στα 162 εκατ. δολάρια το κομμάτι, ανέφερε νωρίτερα φέτος το Bloomberg.

Επίσης, η ουκρανική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal και επτά πυραύλους κρουζ Kh-101, έξι από τους οποίους καταρρίφθηκαν.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο επιχειρήσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο, ανέφερε η αεροπορία. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Serhiy Lysak είπε με τη σειρά του ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιά σε μια βιομηχανική επιχείρηση και φωτιές στην περιοχή. Δύο άτομα τραυματίστηκαν.

«Οι άλλοι πύραυλοι δεν προκάλεσαν σημαντικές συνέπειες», ανέφερε η δήλωση.

Οι πύραυλοι έχουν βεληνεκές χιλιάδων χιλιομέτρων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές, αν και μπορούν επίσης να έχουν συμβατικές κεφαλές. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ήταν πυρηνικά.

Το χτύπημα αυτό από τη Ρωσία έρχεται ως αντίποινα αφότου η Ουκρανία εκτόξευσε την Τρίτη για πρώτη φορά πυραύλους ATACMS εντός ρωσικού εδάφους ενώ χθες το Κίεβο εκτόξευσε και βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το γεγονός το πρωί της Πέμπτης λέγοντας ότι κατέρριψε δύο πυραύλους Storm Shodow.

Το «πράσινο φως» που έδωσε η αμερικανική κυβέρνηση στη χρήση αμερικανικών πυραύλων ATACMS εντός ρωσικού εδάφους έχει κλιμακώσει την ένταση τις τελευταίες ημέρες. Ήδη το Κίεβο έχει πλήξει, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την περιοχή του Μπριάνσκ με έξι πυραύλους ATACMS από τους οποίους δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός. Tην ίδια στιγμή, σε μία ακόμη αλλαγή πολιτικής, η Ουάσινγκτον εγκρίνει και την προμήθεια ναρκών κατά προσωπικού στην Ουκρανία.

Η Μόσχα από την πλευρά της προχώρησε στην αναθεώρηση του πυρηνικού της δόγματος χαμηλώνοντας το όριο για τη χρήση πυρηνικών, ωστόσο, σε ό,τι αφορά στη χρήση Storm Shadow πυραύλων δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο ή τοποθέτηση.

Τα νομίσματα των χωρών της ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία διεύρυναν τις απώλειες, με το ουγγρικό φιορίνι να διαπραγματεύεται περίπου στο πιο αδύναμο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών έναντι του ευρώ.

Δεν ήταν διηπειρωτικός ο πύραυλος, υποστηρίζει δυτικός αξιωματούχος

Ο πύραυλος που εκτόξευσε το πρωί της Πέμπτης η Ρωσία κατά της Ουκρανίας ήταν βαλλιστικός αλλά όχι διηπειρωτικός επισήμανε δυτικός αξιωματούχος διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των υπουργών Άμυνας των ασιατικών χωρών στο Λάος την Πέμπτη, αρνήθηκε να αναφερθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τον πύραυλο, λέγοντας ότι η επίδρασή του εξακολουθεί να αξιολογείται. Ο λόγος της ασυμφωνίας με τον ουκρανικό στρατό σχετικά με την περιγραφή του πυραύλου δεν είναι σαφής.

Ο Pavel Podvig, κορυφαίος εμπειρογνώμονας για τα ρωσικά πυρηνικά όπλα, δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian ότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες για να προσδιοριστεί αν επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο ή όχι. «Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί», ανέφερε μέσω του δικτύου κοινωνικού μέσου Bluesky. Η χρήση ενός διηπειρωτικού πυραύλου δεν θα είχε στρατιωτικό νόημα λόγω της χαμηλής ακρίβειας και του υψηλού κόστους τους, πρόσθεσε, αν και πρόσθεσε ότι αυτού του είδους το χτύπημα μπορεί να έχει αξία στο πλαίσιο της προειδοποίησης.

Ζελένσκι: Η ταχύτητα και το ύψος του πυραύλου που εκτοξεύθηκε υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο

Η ταχύτητα και το ύψος του πυραύλου που εκτοξεύθηκε υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσε από τη μεριά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες διεξάγουν επί του παρόντος έρευνα για να προσδιορίσουν τον τύπο του πυραύλου.

