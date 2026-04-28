Έκθεση για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη του κοινού, αυξάνονται οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους

Η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη (Liberties) δήλωσε ότι τα ευρήματα της πέμπτης ετήσιας έκθεσής της για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, θα πρέπει να θέσουν τους αξιωματούχους της ΕΕ «σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής», καθώς η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης «δέχονται συνεχή επίθεση» σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη.

Οι δημοσιογράφοι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενα επίπεδα παρενόχλησης, απειλών και βίας, ενώ τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν σε ολοένα και λιγότερους ιδιοκτήτες και η εμπιστοσύνη του κοινού προς τα ΜΜΕ έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Η οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώματα προειδοποίησε επίσης ότι η ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων διαβρώνεται σταθερά λόγω πολιτικών παρεμβάσεων και περικοπών στους προϋπολογισμούς, ενώ οι δημοσιογράφοι παρεμποδίζονται ολοένα και περισσότερο από τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφορία, σημειώνει ο Guardian.

«Ένα υγιές, πλουραλιστικό σύστημα μέσων ενημέρωσης αποτελεί λυδία λίθο και καθρέφτη της δημοκρατίας», δήλωσε η Eva Simon, ανώτερη υπεύθυνη της Liberties. «Όπου το κράτος δικαίου αποδυναμώνεται –είτε μέσω σκόπιμης κυβερνητικής δράσης είτε λόγω αμέλειας– η ελευθερία των ΜΜΕ υπονομεύεται».

Η ασφάλεια των δημοσιογράφων ειδικότερα, έφτασε σε αυτό που η έκθεση χαρακτήρισε «κρίσιμο σημείο» στην Ευρώπη το 2025, με τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν «ακραία σωματική βία και συστηματική νομική παρενόχληση», συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων.

Στην Αθήνα, μηχανισμός που περιείχε πέντε κιλά TNT εξουδετερώθηκε στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα». Στην Ιταλία, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κάτω από το αυτοκίνητο του Sigfrido Ranucci, κορυφαίου ερευνητικού δημοσιογράφου.

Συνολικά, καταγράφηκαν 118 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων στην Ιταλία πέρσι, εκ των οποίων οι 15 περιλάμβαναν σωματική βία. Είκοσι Ιταλοί δημοσιογράφοι –κυρίως όσοι ερευνούν το οργανωμένο έγκλημα– βρίσκονται υπό αστυνομική προστασία, ο υψηλότερος αριθμός στην Ευρώπη.

Η Ολλανδία κατέγραψε αύξηση στις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πέρσι, με 106 απειλές, 67 περιστατικά εκφοβισμού και 55 περιπτώσεις σωματικής βίας.

Η διαδικτυακή παρενόχληση επίσης αυξήθηκε. Αριθμός - ρεκόρ 377 σοβαρών διαδικτυακών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων απειλών θανάτου, στόχευσαν δημοσιογράφους το 2025, ενώ στη Μάλτα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, πολιτικοί εξαπέλυσαν εκστρατείες δυσφήμισης χαρακτηρίζοντας τα μέσα ενημέρωσης «δυνάμεις του σκότους» ή «μηχανές ξένης προπαγάνδας», σύμφωνα με την έκθεση.

Η κρατική παρακολούθηση δημοσιογράφων, όπως των Francesco Cancellato και Ciro Pellegrino του ερευνητικού μέσου Fanpage στην Ιταλία και των Victor Ilie και Luiza Vasiliu στη Ρουμανία, αποτέλεσε ζήτημα σε αρκετές χώρες, ενώ οι καταχρηστικές αγωγές παρέμειναν αυξανόμενη απειλή, ανέφερε η έκθεση.

Η Liberties εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και την έλλειψη διαφάνειας ως προς αυτήν, σε ολόκληρη την ΕΕ την περασμένη χρονιά.

Επισήμανε την Ουγγαρία, όπου ένα ίδρυμα που στηρίζει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ελέγχει την πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης, και τη Γαλλία, όπου λίγοι δισεκατομμυριούχοι, συμπεριλαμβανομένου του συντηρητικού Vincent Bolloré, κατέχουν μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Ωστόσο, η συγκέντρωση αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία και σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία και ιδιαίτερα η Σλοβακία, όπου η εξαγορά της Nový Čas από τον όμιλο Penta σημαίνει ότι πλέον ελέγχει και τους δύο μεγάλους ομίλους της χώρας.

Η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο υπέστησαν «σοβαρές συστημικές πολιτικές παρεμβάσεις, περικοπές προϋπολογισμών και δομικές αλλαγές που έθεσαν σε κίνδυνο τον βασικό τους ρόλο» σε όλη την ΕΕ το 2025, ανέφερε η έκθεση, με τον πλήρη «κρατικό έλεγχο» να είναι εμφανής σε ορισμένα κράτη - μέλη.

Ο φιλοκυβερνητικός τηλεοπτικός χρόνος έφτασε σε ποσοστό ρεκόρ 73% στην Ουγγαρία πέρσι ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου φέτος..

Η έκθεση ανέδειξε επίσης τη μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, με μόνο τρεις από τις 22 χώρες της ΕΕ που εξετάστηκαν, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ιρλανδία, να καταγράφουν «σχετικά υψηλά» επίπεδα εμπιστοσύνης, ενώ σε ορισμένες, ιδίως την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τα επίπεδα είναι «κρίσιμα χαμηλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.