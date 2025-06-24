ΕΕ και Καναδάς υπέγραψαν εταιρική σχέση για την ασφάλεια και την άμυνα

Στο πλαίσιο της 20ής συνόδου κορυφής ΕΕ–Καναδά που πραγματοποιήθηκε χθες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Καναδά —οι Πρόεδροι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ και ο Πρωθυπουργός Mark Carney για τον Καναδά— συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία και την εταιρική τους σχέση. Αμφότερα τα μέρη υπέγραψαν μια εταιρική σχέση-ορόσημο για την ασφάλεια και την άμυνα, η οποία θα ενισχύσει τη συμβολή του Καναδά στην ραγδαία εξελισσόμενη αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Επίσης, συμφώνησαν να αρχίσουν σύντομα συνομιλίες για μια νέα διμερή συμφωνία, ώστε ο Καναδάς να αποκτήσει πρόσβαση στο SAFE, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για κοινή προμήθεια όπλων. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα να διοχετευθούν επενδύσεις σε καινοτόμα αμυντικά έργα.

Η ΕΕ και ο Καναδάς συζήτησαν σχετικά με την επιτυχημένη πορεία της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA). Από την προσωρινή έναρξη ισχύος της το 2017, η CETA έχει επιφέρει άνοδο κατά 71% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, αυξάνοντας το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ κατά 3,2 δισ. ευρώ και του Καναδά κατά 1,3 δισ. ευρώ ετησίως. Η CETA καταδεικνύει τη σημασία που έχει το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο για την κοινή ευημερία.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, ώστε να ενισχύσουν την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Συμφώνησαν επίσης να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να εντοπίσουν ευκαιρίες ευρύτερης επιχειρηματικής συνεργασίας σε βασικούς τομείς όπως η καθαρή τεχνολογία. Όσον αφορά τον ψηφιακό τομέα, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες ψηφιακής συνεργασίας και, ως εκ τούτου, συμφώνησαν να εργαστούν για τη σύναψη μιας Συμφωνίας Ψηφιακού Εμπορίου, να εναρμονίσουν τα πρότυπα και τις υποδομές τους, και να συνεργαστούν σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και κβαντικής τεχνολογίας.

