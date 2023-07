Ρωσικό μαχητικό συνετρίβη στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στις ρωσικές ακτές - Δείτε Βίντεο

Ένα ρωσικό μαχητικό-βομβαρδιστικό τύπου Su-25 συνετρίβη σήμερα στην Αζοφική Θάλασσα κοντά στην πόλη Γιέϊσκ, αλλά ο πιλότος εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος , δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι με ανακοίνωση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί , δείχνει ένα αλεξίπτωτο να κατεβαίνει πάνω από την θάλασσα κοντά στην ακτή και έναν μεγάλο παφλασμό στο νερό. Το Γιέϊσκ εκτείνεται κατά μήκος της Αζοφικής Θάλασσας αρχίζοντας από το ελεγχόμενο από την Ρωσία τμήμα της ουκρανικής περιοχής του Ντονέτσκ.

❗️ Russian publication Baza reports that the pilot of the downed SU-25 attack aircraft has died, doctors were unable to save him. https://t.co/wIctz9pooU pic.twitter.com/QJ0Sg3srRC

Οι αξιωματούχοι της περιοχής του Κρασνοντάρ δήλωσαν ότι ο πιλότος ανασύρθηκε από την θάλασσα.

Russia Su-25 attack aircraft crashed in the Krasnodar Territory



The video of the alleged incident is published by the Yeysk Flea Market channel.



Caution, News, citing eyewitnesses in Yeysk, specifies that the plane crashed into the Yeysk estuary, a bay in the Sea of ​​Azov. pic.twitter.com/kmq2eRgP6Z