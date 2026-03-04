Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz» βυθίστηκε κοντά στις ακτές της Λιβύης μετά από εκρήξεις και πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης της Λιβύης.

«Την Τρίτη το βράδυ, 3 Μαρτίου 2026, ελήφθη σήμα κινδύνου από το εμπορικό δεξαμενόπλοιο «Arctic Metagaz».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν χώρα εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλη πυρκαγιά, που τελικά οδήγησε στην πλήρη βύθισή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Επιβεβαιώθηκε ότι το δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε εντελώς στο σημείο του συμβάντος. Τα συντρίμμια βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λιβύης και Μάλτας (εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Λιβύης) ...», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ουκρανικά ναυτικά drones ήταν υπεύθυνα για την επίθεση στο «Arctic Metagaz».

Δείτε βίντεο από το φλεγόμενο τάνκερ:

В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz https://t.co/TuVXeiWxG9 pic.twitter.com/bvjka1EL7j — The Insider (@the_ins_ru) March 3, 2026





Πηγή: skai.gr

