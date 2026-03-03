Το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Arctic Metagaz φλέγεται στη Μεσόγειο, ενώ η τύχη του πληρώματος παραμένει άγνωστη, όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters.

Το πλοίο, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε τελευταία φορά τη θέση του καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας τη Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Το πλοίο εικάζεται ότι δέχθηκε επίθεση από πλοίο drone της Ουκρανίας ή με την ευθύνη της Ουκρανίας, δήλωσε στο Reuters πέγκυρη πηγή πληροφόρησης.

Δείτε βίντεο από το φλεγόμενο τάνκερ:

В Средиземном море горит российский газовоз Arctic Metagaz https://t.co/TuVXeiWxG9 pic.twitter.com/bvjka1EL7j — The Insider (@the_ins_ru) March 3, 2026





Πηγή: skai.gr

