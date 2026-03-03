Τραμπ για Στάρμερ: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ»

Με αρκετά υποτιμητικό τρόπο αναφέρθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρουία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην αντίδραση των συμμάχων των ΗΠΑ με αφορμή την επιχείρηση στο Ιράν, εκφράζοντας την εντονότατη δυσαρέσκειά του τόσο για τη Βρετανία, όαο και -πολύ περισσότερο- για την Ισπανία.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ειδικότερα για τη Βρετανία, τόνισε ότι η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιστρέψει τα νησιά Τσάγκος στον Άγιο Μαυρίκιο, προκάλεσε πολλά προβλήματα, καθώς: «Μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να καταλάβουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε, θα ήταν πολύ πιο βολικό να προσγειωθούμε εκεί αντί να πετάμε πολλές επιπλέον ώρες».

Στρέφοντας τα βέλη του προσωπικά εναντίον του Κιρ Στάρμερ, είπε: «Είμαστε λοιπόν πολύ έκπληκτοι. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ».

🚨Trump: “I’m not happy with the UK either. That island—he made a lease, somebody came and took it away from him. It took us 3 or 4 days just to figure out where we can land. This is not Winston Churchill we’re dealing with.” pic.twitter.com/oZWrrJBzXz — American Patriot 🇺🇸 (@Theglobalawake5) March 3, 2026

Πηγή: skai.gr

