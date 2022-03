Η προσκείμενη στο Κρεμλίνο εφημερίδα Κομσομόλσκαγια Πράβντα δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της έκδοση την Κυριακή, για μερικές ώρες, ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό των απωλειών του πολέμου στην Ουκρανία στις τάξεις του ρωσικού στρατού — προτού τον διαγράψει.

Το προχθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείτο το υπουργείο Άμυνας, αναφερόταν σε 9.861 νεκρούς ρώσους στρατιωτικούς από την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για αριθμό πολλαπλάσιο των 498 πεσόντων, του μοναδικού επίσημου απολογισμού που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Μόσχα.

Ωστόσο το επίμαχο απόσπασμα του κειμένου της εφημερίδας διαγράφτηκε μερικές ώρες αργότερα. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμιά εξήγηση από τη διεύθυνση σύνταξής της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης διερωτώνται για τον απολογισμό και το εάν ήταν ακριβής. Ορισμένα επισήμαναν ότι την Κυριακή δεν ανακοινώθηκε κανένας απολογισμός στην καθημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας.

‼️ An article about losses from Russian side has appeared on the website of Komsomolskaya Pravda. The article refers to 9861 dead and 16153 injured. The publication refers to #Russian Ministry of Defense.



A few minutes later, article was deleted but internet remember everything. pic.twitter.com/d0w77OYdOf