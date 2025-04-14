Λογαριασμός
Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέστρεψε 52 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Τα 33 από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπριάνσκ, άλλα 10 στους αιθέρες της περιφέρειας Αριόλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 52 ουκρανικά drones.

Τα τριάντα τρία από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπριάνσκ, άλλα δέκα στους αιθέρες της περιφέρειας Αριόλ, και τα υπόλοιπα πάνω από τις περιφέρειες Κουρσκ, Τούλα, Καλούγκα και Μπιέλγκοροντ, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Drones
