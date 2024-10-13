Ρωσικές βόμβες μακρού πλήγματος έπληξαν μία περιοχή συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της περιοχής του Κουρσκ στα δυτικά της Ρωσίας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο μία ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της αεροπορικής επιδρομής.

Η Ρωσία προσπαθεί κατά τους τελευταίους δύο και πλέον μήνες ν’ απωθήσει τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν ένα τμήμα της περιοχής του Κουρσκ, με μία αιφνιδιαστική εισβολή στις 6 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

