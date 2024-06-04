Ο μεγαλύτερος εταίρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι θα παράσχει «πλήρη υποστήριξη» στη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Η δήλωση του Shas, ενός υπερορθόδοξου εβραϊκού κόμματος που κατέχει 11 από τις 120 έδρες του κοινοβουλίου, ακολούθησε την έντονη αντίθεση στο ενδεχόμενο συμφωνίας των δύο ακροδεξιών εταίρων του συνασπισμού.

«Στη συνεδρίαση της παράταξης που έγινε χθες, συζητήθηκε η ισραηλινή πρόταση για τη συμφωνία. Τελικά, η παράταξη αποφάσισε να υποστηρίξει πλήρως την ισραηλινή πρόταση, η οποία περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα μέτρα για την επιστροφή των ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

«Το Shas υποστηρίζει την πρόταση, τον πρωθυπουργό και το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε πίεση, να καταλήξουν σε συμφωνία και να σώσουν τις ζωές πολλών από τους αδελφούς και τις αδελφές μας που βρίσκονται σε αιχμαλωσία».

Η υποστήριξη του Shas έρχεται λιγότερο από μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος του United Torah Judaism, Yitzhak Goldknopf, έγραψε στο Twitter ότι το κόμμα του «θα υποστηρίξει κάθε πρόταση που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων».

Ενώ και τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα έχουν ταχθεί υπέρ της πρότασης, την οποία ο Μπάιντεν παρουσίασε ως ισραηλινή, τα δύο ακροδεξιά εθνικά θρησκευτικά κόμματα της Κνεσέτ, το Otzma Yehudit και ο Θρησκευτικός Σιωνισμός, έχουν απειλήσει να ρίξουν την κυβέρνηση εάν η συμφωνία εγκριθεί, λέγοντας ότι ισοδυναμεί με παράδοση στη Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.