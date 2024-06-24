Λονδίνο: Το άλογο της Βασιλικής Φρουράς παρεκτράπη - Δείτε βίντεο

Μια τουρίστρια έπεσε στο πεζοδρόμιο έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αφού φαινομενικά χτυπήθηκε με το κεφάλι της από ένα άλογο της Φρουράς του Βασιλιά, αλλά δεν είναι όλοι όσοι την παρακολουθούσαν πεπεισμένοι.

Το βίντεο της MailOnline, δείχνει μια γυναίκα με σγουρά μαλλιά να στέκεται και να χαμογελά δίπλα σε ένα μαύρο άλογο καθώς ποζάρει για φωτογραφίες πριν το άλογο τη σπρώξει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, η γυναίκα πέφτει δραματικά στο πεζοδρόμιο, προσγειώνεται μπρούμυτα καθώς η τσάντα της πετιέται μακριά και ένα συγκεντρωμένο πλήθος αφήνει ένα ανήσυχο «ωχ».

Η σοκαρισμένη τουρίστρια στη συνέχεια ξαπλώνει στο πάτωμα για λίγες στιγμές καθώς ανήσυχοι θεατές ορμούν στο πλευρό της.

Δύο άντρες βοηθούν απαλά τη γυναίκα να σηκωθεί και εκείνη σταματά στα γόνατά της πριν έρθει ένας τρίτος άντρας για να τη βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της.

Αντιδράσεις στο Χ

Ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος φαινόταν σοκαρισμένο από τη δραματική πτώση, άλλοι στο X ήταν λιγότερο πεπεισμένοι.

Οι χρήστες σχολίασαν κάτω από το βίντεο συγκρίνοντας την πτώση της γυναίκας με την κατάδυση ενός ποδοσφαιριστή.

Ο Πολ Λίντσεϊ έγραψε: «Δεν πετάχτηκε στο έδαφος, έπεσε σαν κάποιος που προσπαθεί να ξεκινήσει μια ασφαλιστική αξίωση ».

Ο Στιβ Γουόρθ είπε: «Πιστεύω ότι θα μπορούσε να δώσει σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή της Πρέμιερ Λιγκ να τρέχει για τα λεφτά του με αυτό το επαγγελματικό φάουλ».

Ενώ ο Mak Vandenburg δημοσίευσε: «Αυτή η κατάδυση θα έκανε περήφανο ακόμη και τον Κριστιάνο Ρονάλντο ».

