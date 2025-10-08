Λογαριασμός
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ

Οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας

Πόλεμος στην Ουκρανία

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Drones Ουκρανία Ρωσία
