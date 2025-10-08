Λογαριασμός
Drones πάνω από μυστικές τοποθεσίες της Thales Belgium, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αεράμυνας της Ευρώπης 

Η Thales Belgium ανέφερε αύξηση στη δραστηριότητα drones πάνω από τις απόρρητες εγκαταστάσεις της, καθώς διπλασιάζει την παραγωγή πυραύλων FZ275

drone

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αεράμυνας της Ευρώπης προειδοποιεί ότι τα άκρως απόρρητα εργοστάσιά της κατακλύζονται από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό drones και θέλει σαφείς κανόνες για το πώς να τα μπλοκάρει ή να τα καταρρίψει.

Η Thales Belgium, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αεράμυνας της Ευρώπης, ανέφερε αύξηση στη δραστηριότητα drones πάνω από τις απόρρητες εγκαταστάσεις της, καθώς διπλασιάζει την παραγωγή πυραύλων FZ275 σε 70.000 μονάδες ετησίως.

«Βλέπουμε περισσότερα drones από ό,τι πριν από μερικούς μήνες», δήλωσε ο Alain Quevrin, διευθυντής της Thales Belgium.

Σύμφωνα με το Politico, ο ίδιος ανέφερε θεάσεις πάνω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Évegnée Fort στην ανατολική περιοχή της Λιέγης, τη μόνη βελγική εγκατάσταση όπου έχει άδεια συναρμολόγησης και αποθήκευσης εκρηκτικών για τους πυραύλους των 70 χιλιοστών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, ενώ η Thales διαθέτει την τεχνική ικανότητα να παρεμβαίνει στα σήματα και να ανακατευθύνει τα drones, νομικοί περιορισμοί την εμποδίζουν να το πράξει.

«Μπορούμε να τα τυφλώσουμε, αλλά ο νόμος δεν το επιτρέπει», είπε ο Quevrin. 

Η εταιρεία φοβάται ότι τα drones θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές ή να τραυματίσουν ανθρώπους αν συντριβούν. 

Η καταγγελία της Thales Belgium έρχεται  εν μέσω των αυξανόμενων αναφορών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Δανία τον τελευταίο μήνα.

Μερικά, όπως τα πολεμικά drones που πετούσαν πάνω από την Πολωνία και τη Ρουμανία, ήταν ρωσικά, ενώ η προέλευση άλλων ήταν πιο δύσκολο να προσδιοριστεί.

