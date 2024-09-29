Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 125 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ενώ πολυκατοικία επλήγη στην πόλη Βορονέζ της δυτικής Ρωσίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο κυβερνήτης της δυτικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, σε απολογισμό που έκανε για τις επιθέσεις με drones και τους βομβαρδισμούς το τελευταίο 24ωρο, ανέφερε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε στη μεθοριακή πόλη Σεμπέκινο, ενώ 8 πολίτες τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, το Κίεβο έχει μεταφέρει τη σύγκρουση στη Ρωσία, εξαπολύοντας διασυνοριακή επίθεση στη δυτική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ στις 6 Αυγούστου και ολοένα και μεγαλύτερες επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις επικεντρώθηκαν στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, πάνω από την οποία καταρρίφθηκαν 67 drones. Επίσης, σημείωσε ότι 17 drones αναχαιτίστηκαν πάνω από τις περιφέρειες Μπέλγκοροντ και Βορονέζ και ότι κατέρριψε επίσης 18 drones πάνω από την περιφέρεια Ροστόφ.

Ο Αλεξάντερ Γκούσεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Βορονέζ, ανέφερε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ότι μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που έπεσε έπληξε πολυκατοικία και προκάλεσε πυρκαγιά.

Η φωτιά έχει τώρα κατασβεστεί και δεν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημείωσε.

Το κανάλι Mash Telegram ανήρτησε βίντεο που φέρεται να δείχνει πυρκαγιά στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν μέχρι στιγμής σε θέση να επαληθεύσει την αξιοπιστία του βίντεο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.