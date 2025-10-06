Το Κρεμλίνο χαιρέτισε τη Δευτέρα τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελευταία πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να διατηρηθούν τα όρια των πυρηνικών όπλων που ορίζονται στη συνθήκη New START για ένα ακόμη έτος.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο την Κυριακή τι πιστεύει για την τελευταία πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν είπε αυτό «μου ακούγεται καλή ιδέα».

«Η Μόσχα έχει τις δικές της δυνατότητες»

Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι διαθέτει τις δικές του δυνατότητες για να καλύψει όλες τις ανάγκες του στο πεδίο της μάχης, αφού ρωτήθηκε σχετικά με τον ουκρανικό ισχυρισμό ότι η Κίνα παρείχε πληροφορίες για να επιτρέψει στη Μόσχα να εξαπολύσει καλύτερα πυραυλικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με αυτό το θέμα, αφού ο Όλεγκ Αλεξάντροφ, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού της Ουκρανίας, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform ότι η Κίνα παρείχε δορυφορικές πληροφορίες για στόχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επωφελούνται από ξένες επενδύσεις.

«Έχουμε τις δικές μας δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών δυνατοτήτων, για να εκτελέσουμε όλα τα καθήκοντα που θέτει η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

