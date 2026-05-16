Η Ρωσία δεν έχει πρόθεση για κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη «στρατηγική σταθερότητα» κι ενημέρωσε άλλες χώρες σχετικά με την πρόσφατη δοκιμή του νέου στρατηγικού πυρηνικού πυραύλου Sarmat, μετέδωσαν σήμερα, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στις 12 Μαΐου ότι η Ρωσία θα αναπτύξει τον αναφερόμενο στρατηγικό πύραυλο στα τέλη του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

