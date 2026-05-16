Νεογέννητο πέθανε στη Λαμπεντούζα από υποθερμία

Οι ιταλικές αρχές μετέφεραν στη Λαμπεντούζα 55 μετανάστες προερχόμενους από τη Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε, Μάλι, Νιγηρία και Καμερούν, ανάμεσά τους και το μωρό που πέθανε.

μετανάστες Λαμπεντούζα

Νεογέννητο κοριτσάκι πέθανε εξαιτίας υποθερμίας, αμέσως μετά τη μεταφορά του στο νησί της Λαμπεντούζα.

Την περασμένη νύχτα, ταχύπλοο της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας διέσωσε και μετέφερε στη Λαμπεντούζα 55 μετανάστες προερχόμενους από τη Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε, Μάλι, Νιγηρία και Καμερούν.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν επτά γυναίκες και έξι ανήλικα.

Οι γιατροί αντελήφθησαν αμέσως ότι το νεογέννητο κοριτσάκι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Το μετέφεραν στο κέντρο υγείας του νησιού όπου, παρά την άμεση φροντίδα, πέθανε ύστερα από λίγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία Λαμπεντούζα Μετανάστες βρέφος νεκρό
