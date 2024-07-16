Η ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ θα περιορίσει από την 23η Ιουλίου την πρόσβαση σε 14 κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, λόγω των τακτικών βομβαρδισμών του στρατού του Κιέβου, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της, Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

«Θα περιορίσουμε την πρόσβαση σε 14 κοινότητες όπου η επιχειρησιακή κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, σχεδόν δυόμιση μήνες μετά την έναρξη από τον ρωσικό στρατό μιας επιχείρησης, την οποία διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη γειτονική ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, με στόχο να σταματήσει τα πλήγματα σε αυτήν την περιοχή.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν κάποιες ουκρανικές κοινότητες σε αυτήν τη ζώνη, δεν κατάφεραν ποτέ να δημιουργήσουν τη ζώνη ασφαλείας που ήθελε ο Ρώσος πρόεδρος ούτε να λυγίσουν την ουκρανική άμυνα. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί βαριές απώλειες.

Όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, απόδειξη των περιορισμένων αποτελεσμάτων της επιχείρησης στην περιοχή του Χαρκόβου αποτελεί ότι το Κίεβο συνεχίζει από την πλευρά του να επιτίθεται σχεδόν καθημερινά, με τη βόηθεια ντρόουν και πυροβολικού στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Διαβεβαιώνει ότι δεν στοχοθετεί παρά μόνο στρατιωτικούς χώρους, όμως θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού καταγράφονται συχνά.

«Έχουμε ήδη χάσει πολλούς αμάχους, έχουμε πολλούς τραυματίες και αποστολή μας είναι να λάβουμε μέτρα μεγίστης ασφαλείας», δήλωσε σήμερα ο Γκλάντκοφ.

«Σημεία ελέγχου θα εγκατασταθούν στην είσοδο αυτών των κοινοτήτων και εκπρόσωποι των δυνάμεων επιβολής του νόμου θα τοποθετηθούν εκεί», περιέγραψε ο κυβερνήτης στην ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε έπειτα από μια συνεδρίαση τοπικών αξιωματούχων.

Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες «περιλαμβανομένων των ταξί, θα απαγορευτούν» σε αυτές τις ζώνες.

Μονάχα «οι ενήλικες άνδρες» θα μπορούν να εισέλθουν σε αυτούς τους τομείς που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου και αυτό θα γίνεται αποκλειστικά «βάσει αυστηρών κανόνων», όπως η υποχρεωτική χρήση ενός αλεξίσφαιρου γιλέκου και ενός κράνους ή ακόμα και η συνοδεία από στρατιωτικούς σε ένα θωρακισμένο όχημα.

Στις γυναίκες και στα παιδιά θα απαγορεύεται να εισέρχονται στη ζώνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.