Ρωσία: θα απαντήσουμε στην επιθετικότητα του ΝΑΤΟ με οποιονδήποτε τρόπο

Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλους τους δυνατούς τρόπους για να απαντήσει σε μια δυνητική επίθεση του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε σχόλια που μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Κανείς δεν θα είναι ασφαλής, ούτε όσοι βρίσκονται πέραν του Ατλαντικού, ούτε πέραν της Μάγχης», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του.

Πηγή: skai.gr

