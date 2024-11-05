Λογαριασμός
Ρωσία: θα απαντήσουμε στην επιθετικότητα του ΝΑΤΟ με οποιονδήποτε τρόπο

Κανείς δεν θα είναι ασφαλής, ούτε όσοι βρίσκονται πέραν του Ατλαντικού, ούτε πέραν της Μάγχης, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας τις απειλές κατά της Δύσης

Λαβρόφ

Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλους τους δυνατούς τρόπους για να απαντήσει σε μια δυνητική επίθεση του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε σχόλια που μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Κανείς δεν θα είναι ασφαλής, ούτε όσοι βρίσκονται πέραν του Ατλαντικού, ούτε πέραν της Μάγχης», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του.

