ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον λέει ότι Ρωσία, Κίνα προστατεύουν και ενθαρρύνουν «αναίσχυντα» τη Βόρεια Κορέα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν σήμερα Δευτέρα τη Ρωσία και την Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι «προστατεύουν αναίσχυντα» και ενθαρρύνουν τη Βόρεια Κορέα να παραβιάζει περαιτέρω τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

«Η Ρωσία και η Κίνα προστατεύουν αναίσχυντα την Πιονγκγιάνγκ από οποιαδήποτε αντίποινα ή ακόμη και καταδίκη των πράξεών της», είπε ο αναπληρωτής πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Ρόμπερτ Γουντ, απευθυνόμενος στα 15 μέλη του Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίαζε με αφορμή τη δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από την Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

