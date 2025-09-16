Λογαριασμός
Συνομιλία Τραμπ - Φον ντερ Λάϊεν για αύξηση των οικονομικών πιέσεων στη Ρωσία

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας»

Φον ντερ Λάϊεν - Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Χ, συζητήθηκε η ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

«Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

