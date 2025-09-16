Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Χ, συζητήθηκε η ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

«Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.