Συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία ο ανταποκριτής της Wall Street Journal στη Μόσχα

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ανταποκριτής της Wall Street Journal Ίβαν Γκερσκόβιτς συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Details are sparse but this seems very bad. @evangershkovich has lots of experience in Russia, has official accreditation & is obviously not a spy. This could be a game-changer for foreign media still working there https://t.co/VAapngtExp