Σε αντίποινα για το σχέδιο της ΕΕ να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια υπέρ της Ουκρανίας, η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε εθνικοποίηση και άμεση πώληση περιουσιακών στοιχείων ξένων εταιρειών βάσει ενός νέου μηχανισμού ιδιωτικοποίησης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε την Τρίτη διάταγμα που επιτρέπει την ταχεία πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων μέσω ειδικής διαδικασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το διάταγμα αποσκοπεί στην επιτάχυνση της πώλησης διαφόρων εταιρειών, ρωσικών και ξένων, ανέφερε πηγή στο Bloomberg. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να κατάσχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, η Μόσχα μπορεί να απαντήσει με αντίστοιχα μέτρα, πρόσθεσε.

Εκατοντάδες δυτικές εταιρείες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, από τον τραπεζικό κλάδο μέχρι τα καταναλωτικά αγαθά, ανάμεσά τους οι UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc και Mondelez International Inc.

Η κίνηση του Πούτιν έρχεται την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στην άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη, εξετάζουν σχέδιο για την παροχή δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ (164 δισ. δολαρίων) προς την Ουκρανία, αξιοποιώντας δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, ενόψει της επίσημης συνόδου κορυφής στο τέλος Οκτωβρίου.

Το διάταγμα περιορίζει την περίοδο αποτίμησης πριν από την πώληση σε 10 ημέρες και επιταχύνει την κρατική καταχώριση της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης. Η κρατική τράπεζα Promsvyazbank PJSC ορίστηκε να χειρίζεται τέτοιου είδους συναλλαγές, ενώ το διάταγμα του Πούτιν τόνισε ότι οι αλλαγές αποτελούν απάντηση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ νωρίτερα την Τετάρτη, είχε χαρακτηρίσει το σχέδιο της ΕΕ «παράνομη δήμευση ρωσικής περιουσίας, κλοπή».

Ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική τάξη θα υπονομευθεί εάν η Δύση προχωρήσει στην κατάσχεση παγωμένων κρατικών αποθεμάτων της Ρωσίας στο εξωτερικό, που δεσμεύτηκαν μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία.

Το νέο διάταγμα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πώληση περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν παλαιότερα σε Ρώσους επενδυτές. Το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις κατασχέσεις στοχεύοντας Ρώσους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ξένα διαβατήρια ή κατηγορούνται για εξτρεμισμό ή διαφθορά.

Τα ακίνητα συχνά μεταπωλούνται σε νέους ιδιοκτήτες για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων από το 2022 έφτασε τα 3,9 τρισ. ρούβλια (48 δισ. δολάρια) έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του δικηγορικού γραφείου Nektorov, Saveliev & Partners στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει αποφύγει την πλήρη εθνικοποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε διεθνείς εταιρείες. Αντίθετα, έχει προχωρήσει σε προσωρινή διαχείριση ορισμένων εταιρειών πριν οργανώσει την πώλησή τους σε «προτιμώμενους αγοραστές» με μεγάλες εκπτώσεις.



Πηγή: skai.gr

