Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας ενέταξε στο μητρώο «ξένων πρακτόρων» τη δημοσιογράφο, Βέρα Κριτσέφσκαγια, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Όπως αναφέρεται, η Κριτσέφσκαγια φέρεται να συμμετείχε στη δημιουργία και διανομή υλικού από πρόσωπα και οργανισμούς που έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες», καθώς και στη διάδοση ανακοινώσεων οργανώσεων που έχουν κριθεί «ανεπιθύμητες» στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι διέδιδε «ανακριβείς πληροφορίες» σχετικά με αποφάσεις των ρωσικών αρχών και την πολιτική τους, ενώ φέρεται να είχε ταχθεί κατά της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Εκτός από τη δημοσιογράφο, στο ίδιο μητρώο εντάχθηκαν επίσης ο ακτιβιστής Μαξίμ Αλίεφ, ο πολιτικός Αλεξάντερ Ιβάνοφ και ο διαδικτυακός πόρος «Республика».

Πηγή: skai.gr

