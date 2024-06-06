Έκρηξη ανέφερε ότι σημειώθηκε κοντά του στην Ερυθρά Θάλασσα ένα εμπορικό σκάφος, περίπου 19 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού της Υεμένης, της πόλης Μόκα, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey.

Το σκάφος ταιριάζει στο προφίλ των πλοίων που έχουν γίνει στόχοι των μαχητών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εξαπολύουν επιθέσεις στα ανοικτά των ακτών της χώρας εδώ και αρκετούς μήνες, ανέφερε η Ambrey.

Το πλοίο ήταν καθ' οδόν από την Ευρώπη προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δεν εξέπεμπε σήμα αυτόματης αναγνώρισης εκείνη τη στιγμή, επισημαίνει η Ambrey χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις με drone και πυραύλους σε πλοία στα κρίσιμα ναυτιλιακά κανάλια της Ερυθράς Θάλασσας, του στενού Bab al-Mandab και του Κόλπου του Άντεν από τον Νοέμβριο.



