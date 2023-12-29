Ρωσία: Σε κάθειρξη 9 ετών καταδικάστηκε η Ξένια Φαντέγεβα, σύμμαχος του Ναβάλνι

Η Ξένια Φαντέγεβα, σύμμαχος του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου, του Αλεξέι Ναβάλνι, που κατηγορήθηκε για σύσταση «εξτρεμιστικής οργάνωσης», καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 9 ετών στο Τομσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσαν οι υποστηρικτές της, με φόντο μια άνευ προηγουμένου καταστολή στη Ρωσία.

Το δικαστήριο Σοβέτσκι του Τομσκ «επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών στην Ξένια Φαντέγεβα», πρώην αξιωματούχο της δημοτικής αρχής, όπως ανέφεραν οι υποστηρικτές της στο Telegram, δηλώνοντας ότι η υπεράσπισή της «σίγουρα θα εφεσιβάλει την απόφαση αυτή».

Η 31χρονη Φαντέγεβα, που κατηγορήθηκε ότι «δημιούργησε εξτρεμιστική οργάνωση» και «συμμετείχε σε οργάνωση που παραβίαζε τα δικαιώματα των πολιτών», και της οποίας η δίκη ξεκίνησε τον Αύγουστο, ήταν επικεφαλής της ομάδας του Ναβάλνι στην πόλη Τομσκ.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί στο Τομσκ το 2020 όταν είχε επισκεφθεί την πόλη για να στηρίξει προεκλογικά τους τοπικούς συνεργάτες του. Αρρώστησε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη συνέχεια για να νοσηλευθεί στη Γερμανία, ενώ μετά συνελήφθη και καταδικάσθηκε σε φυλάκιση όταν επέστρεψε στη Ρωσία.

Η Φαντέγεβα εξελέγη το 2020 στο δημοτικό συμβούλιο του Τομσκ με άλλους ανεξάρτητους ακτιβιστές στη Σιβηρία, μια σπάνια επιτυχία για τη ρωσική αντιπολίτευση την περίοδο εκείνη.

Το 2021, οι οργανώσεις εκστρατείας του Ναβάλνι κηρύχτηκαν «εξτρεμιστικές» από τις αρχές, εκθέτοντας τους υποστηρικτές και τους συνεργάτες του αντιπολιτευόμενου στον κίνδυνο ποινικών διώξεων.

Παρόλο που αρκετοί μεταξύ αυτών έχουν εγκαταλείψει τη Ρωσία, η Φαντέγεβα αρνήθηκε να εξοριστεί και συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2021 για σύσταση «εξτρεμιστικής» οργάνωσης.

Τον Ιούνιο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης επτάμισι ετών για εξτρεμισμό στην υπεύθυνη του αρχηγείου του αντιπολιτευόμενου Ναβάλνι στην πόλη Ούφα τη κεντρικής Ρωσίας. Η Λίλια Τσανίσεβα, μια 41χρονη ορκωτή λογίστρια, ήταν η πρώτη συνεργάτιδα του Ναβάλνι που δικάσθηκε για σύσταση «εξτρεμιστικής οργάνωσης». Η Τσανίσεβα είχε εγκαταλείψει το επάγγελμά της για να ενταχθεί το 2017 στο Ταμείο Μάχης Κατά της Διαφθοράς (FBK) του Ναβάλνι και συμμετείχε ενεργά στο κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον της διαφθοράς στην περιφέρειά της.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, σχεδόν 20.000 Ρώσοι έχουν συλληφθεί από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά της πολιτικής του Κρεμλίνου.

Σχεδόν όλοι οι γνωστοί αντιπολιτευόμενοι βρίσκονται στη φυλακή, όπως οι Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά και Ίλια Γιασίν, ή εξόριστοι στο εξωτερικό.

