Μία επίθεση ουκρανικών drones στη ρωσική συνοριακή περιφέρεια του Μπριάνσκ προκάλεσε πυρκαγιές σε αρκετά μη κατοικήσιμα κτίρια ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκες και οι πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή», έγραψε ο Μπογκομάζ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ίδιος είχε αναφέρει νωρίτερα στο Telegram ότι τα συστήματα της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 14 ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ στη διάρκεια της νύχτας.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά, ενώ δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει συχνά ανακοινώσει ότι οι επιδρομές ουκρανικών drones εντός της ρωσικής επικράτειας στοχεύουν υποδομές που έχουν σημαντικό ρόλο στις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας, αντιδρώντας στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά περιοχών της Ουκρανίας.

Heavy drone attacks are reported in Moscow and Moscow Oblast. Videos show one drone being shot down.



Three major airports — Domodedovo, Sheremetyevo, and Zhukovsky — have suspended flights. No comment yet from Ukraine. pic.twitter.com/0ilShhWKyO — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 10, 2024

Ένας τραυματίας από την σημερινή επίθεση ουκρανικών drones στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας

Ένας τραυματίας από την επίθεση ουκρανικών drones που έγινε σήμερα στην περιοχή της Μόσχας, ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας και της περιφέρειας της με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν στο Telegram, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε νωρίς σήμερα το πρωί δύο drones που πετούσαν προς τη Μόσχα.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα σημεία» κατάρριψης των drones.

Διεκόπη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο της Μόσχας

Οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας διακόπηκαν προσωρινά μετά από την επίθεση ενός drone, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia) στο κανάλι της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας με τουλάχιστον 32 drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

