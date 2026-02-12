Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους προκάλεσε πυρκαγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία, εξωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοντινού χωριού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ Αντρέι Μπατσάροφ.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών σε εγκατάσταση του υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό Κατλούμπαν», ανέφερε ο κ. Μπατσάροφ, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τον κίνδυνο έκρηξης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς».

🔥Ukrainian drones strike the largest oil refinery in Volgograd region



On the night of February 11, Ukrainian drones carried out a massive attack on energy infrastructure in the Volgograd region, as reported by the head of the region, Andrei Bocharov.



According to local videos… pic.twitter.com/1goNiKB5Vm — NEXTA (@nexta_tv) February 11, 2026

Πηγή: skai.gr

