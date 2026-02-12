Τη νύχτα της 12ης Φεβρουαρίου, συναγερμός σήμανε σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας λόγω μαζικής επίθεσης ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τοπικά μέσα παρουσίασαν τον χάρτη αεροπορικής επιφυλακής, όπως δημοσιοποιήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Η Πολεμική Αεροπορία σημειώνει ότι ομάδες drones συνεχίζουν να κινούνται στον εναέριο χώρο της χώρας, αλλάζοντας συνεχώς πορεία.

Ο στρατός προτρέπει τους πολίτες να μην αγνοούν τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και να παραμένουν σε καταφύγια μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

«Σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα»

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

Κατά τον Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτίρια και στις δυο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στάλθηκαν επιτόπου ομάδες των πρώτων βοηθειών.

«Το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων», σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Τκατσένκο επιβεβαίωσε ότι η πόλη δέχεται επίθεση, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τις δυνάμεις αεράμυνας.

Την ίδια ώρα, ανταποκριτής του Reuters ανέφερε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης και στις πόλεις της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ.

Ταυτόχρονα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στην Οδησσό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπέστη ζημιές μια εγκατάσταση υποδομής στην πόλη.

Επιπλέον, το Ντνίπρο και το Παβλόγκραντ δέχθηκαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με το ουκρανικό δίκτυο pravda.com.ua.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.