Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής για σύνοδο η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Μαϊάμι, στην πολιτεία Φλόριντα (νότια), το Σάββατο 7η Μαρτίου, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
Η πηγή αυτή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ιδίως οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας.
