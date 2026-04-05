Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο NORSI έπειτα από επίθεση με drones

Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο NORSI της Ρωσίας, το τέταρτο μεγαλύτερο της χώρας, έπειτα από επίθεση με drones, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, ο Γκλεμπ Νικίτιν, στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση υπέστησαν ζημιές ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας και μερικά σπίτια.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

