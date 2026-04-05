Με άδεια από το στρατό τα ταξίδια στο εξωτερικό για Γερμανούς ηλικίας 17 ως 45 ετών

Οι άνδρες ηλικίας 17 με 45 ετών θα πρέπει να ζητούν άδεια από τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, σύμφωνα με τον νέο νόμο περί στρατιωτικής θητείας, επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας χθες στο dpa.

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς υιοθέτησε στο τέλος του 2025 νέα νομοθεσία για την επαναφορά της στρατιωτικής θητείας, αρχικά σε εθελοντική βάση, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του γερμανικού στρατού.

Ο νόμος, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, αποτελεί απάντηση στην απειλή που θέτει η Ρωσία, με τη Γερμανία να υπολείπεται των στόχων στρατολόγησης του ΝΑΤΟ.

Στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των μελών των ενόπλων δυνάμεων, της Μπούντεσβερ, από 180.000 σε 260.000, με μια επιπλέον δύναμη εφέδρων που αναμένεται να φτάσει τα 200.000 μέλη.

Όλοι οι έφηβοι θα λαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο μόλις γίνουν 18 ετών, πρώτο βήμα για να εκτιμηθεί αν είναι κατάλληλοι και έχουν κίνητρο να υπηρετήσουν στον στρατό. Το ερωτηματολόγιο είναι υποχρεωτικό για τους άνδρες και εθελοντικό για τις γυναίκες.

Η εφημερίδα Frankfurter Rundschau ανέφερε σε άρθρο της ότι οι άνδρες θα χρειάζεται να λαμβάνουν άδεια από τη Μπούντεσβερ εφόσον πρόκειται να διαμείνουν στο εξωτερικό για μεγάλες περιόδους.

Ωστόσο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, αν και επιβεβαίωσε την πληροφορία, διευκρίνισε ότι «η έγκριση (σ.σ. του αιτήματος) θεωρείται δεδομένη για όσο διάστημα η στρατιωτική θητεία είναι εθελοντική».

Η Μπούντεσβερ χρειάζεται να γνωρίζει ποιος βρίσκεται για μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, αν και αρνήθηκε να πει πόσα αιτήματα έχουν υποβληθεί από την αρχή του έτους.

Παράλληλα σημείωσε ότι το μέτρο αυτό ισχύει από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, αλλά ποτέ δεν εφαρμοζόταν αυστηρά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

