Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε ρωσικό λιμάνι μετά από ουκρανική επίθεση

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ μετά από μια ουκρανική επίθεση σε οχηματαγωγό που ήταν φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επέκταση της πυρκαγιάς και οποιασδήποτε πιθανές απώλειες αξιολογούνται επί του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που φαίνεται να απεικονίζουν την πυρκαγιά και πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται από το λιμάνι. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα βίντεο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.