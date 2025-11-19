Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις σε αεροδρόμιο της περιφέρειας Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά) της Ρωσίας, για να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Χρήστες της πλατφόρμας Telegram έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων στην Κρασναντάρ, όπου βρίσκεται τερματικό πετρελαϊκό λιμάνι στη Ναβρασίσκ και μεγάλο διυλιστήριο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν όταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες για ουκρανικά πλήγματα στην περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.