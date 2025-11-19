Τραμπ: «Μείζων σύμμαχος εκτός NATO» η Σαουδική Αραβία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα ονομαστεί το αμέσως προσεχές διάστημα «μείζων σύμμαχος μη μέλος του NATO», κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμή του επισκεπτόμενου την Ουάσιγκτον πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Απόψε, είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι θα ωθήσουμε τη στρατιωτική συνεργασία μας σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη, ονομάζοντας επίσημα τη Σαουδική Αραβία μείζονα σύμμαχο μη μέλος του NATO, κάτι πολύ σημαντικό» για το Ριάντ, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

Ως σήμερα 19 κράτη επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς αυτό, το οποίο επιτρέπει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε στρατιωτικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.