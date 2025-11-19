Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει «κρυφά» σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συντάξει «κρυφά», ένα νέο σχέδιο για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Τρίτη, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Όπως και στο σχέδιο για τη Γάζα, η πρόταση θα περιλαμβάνει «ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με πηγές του Axios.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της διαμόρφωσης του σχεδίου και «έχει συζητήσει εκτενώς για αυτό με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ», ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο πρακτορείο.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στο Μαϊάμι.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος είχε αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πρόταση.

Ταυτόχρονα, δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι του Αμερικανικού Στρατού βρίσκονται στο Κίεβο για να συναντηθούν με Ουκρανούς στρατιωτικούς ηγέτες και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την Τετάρτη, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο δύο άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό του ταξιδιού.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι - ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Ράντι Τζορτζ - θα επικεντρωθούν στη συνεργασία με την ουκρανική ηγεσία σχετικά με την αδιέξοδη ειρηνευτική διαδικασία με τη Ρωσία, ανέφερε το Politico.

Ο Ντρίσκολ σχεδιάζει να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ανέφερε ξεχωριστά η Wall Street Journal.

Πηγή: skai.gr

