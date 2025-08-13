Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα των ομογενών στη Μελβούρνη της Αυστραλίας από την άγρια δολοφονία μιας 39χρονης Ελληνοαυστραλής και του συντρόφου της, μέσα στο σπίτι τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Τα θύματα, Αθηνά Γεωργόπουλος, 39 ετών, και Άντριου Γκαν, 50 ετών, φέρεται να βρήκαν φρικτό θάνατο από έναν 34χρονο άστεγο, εναντίον του οποίου οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Pregnant Woman Fatally Attacked, Partner Found Decapitated with His Head on a Stick https://t.co/8HBjL8CYfm — People (@people) August 12, 2025

Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι του ζευγαριού μετά από κλήση γείτονα, που άκουσε φωνές από το ακίνητο.

The neighbour who uncovered the Mount Waverley death scene — in which a pregnant woman was killed and her partner’s head put on a spike — has spoken of the horror > https://t.co/NxBfD8Hald pic.twitter.com/xk8lg1yZq0 — Herald Sun (@theheraldsun) August 13, 2025

Η σορός της 39χρονης – η οποία ήταν 5 μηνών έγκυος – βρέθηκε δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του Γκαν. Το κεφάλι βρέθηκε κομμένο και κρεμασμένο σε καρφί.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να συναντήσει αυτό που είδα εγώ εκεί κάτω», είπε σοκαρισμένος ο Μπεν Σκοτ-Σάντβικ, ο γείτονας του ζευγαριού που ενημέρωσε την αστυνομία.

Γκράφιτι με τις λέξεις «προδοσία», «είσαι γκέι», «κάρμα» και «φτάνει πια» βρέθηκαν στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του ζευγαριού, με κίτρινο-πράσινο και μαύρο σπρέι.

Ο δράστης γνώριζε τα θύματα

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας Βικτώρια, δράστης φέρεται να είναι ένας 34χρονος άστεγος - γνωστός στις αρχές - ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, φορώντας ακόμα τα ματωμένα ρούχα του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για στοχευμένη και προμελετημένη επίθεση και επιβεβαίωσαν ότι ο 34χρονος γνώριζε τα θύματα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο.

Ο δράστης αναγνωρίστηκε ως ο Ross Judd. Μπαίνοντας στο δικαστήριο σκόνταψε και έκλεισε το μάτι στους αστυνομικούς λέγοντάς του «είμαι καλά».

Στη συνέχεια ανέβηκε στο εδώλιο και χαμογελούσε καθ' όλη τη διάρκεια της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας.

Η εισαγγελία ζήτησε από το δικαστήριο παράταση δέκα εβδομάδων επειδή «είναι μια περίπλοκη σκηνή εγκλήματος με σημαντικές ποσότητες στοιχείων DNA».

Ο εισαγγελέας είπε επίσης ότι οι νεκροψίες αναμενόταν να καθυστερήσουν, καθώς η 39χρονη Αθηνά, ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν δολοφονήθηκε.



Πηγή: skai.gr

