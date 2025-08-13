Λευκός Οίκος: «Παγώνει» τις προσδοκίες ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Λευκός Οίκος «παγώνει» τις προσδοκίες για τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσιάζοντάς την ως ένα πρώτο βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και όχι ως τόπο όπου θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της Τρίτης.

Μιλώντας στο Politico, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο στόχος του Τραμπ είναι «απλώς να ''μετρήσει'' τον Πούτιν, να διαπιστώσει εάν ο Ρώσος ηγέτης είναι "σοβαρός" και να εργαστεί για μια τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το «να εμπιστευτούμε τα ένστικτα του Τραμπ», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στον αμερικανικό ιστότοπο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Πούτιν «προσέφερε ένα σχέδιο», επιμένοντας: «Μπορεί να μην είναι ένα βιώσιμο σχέδιο, αλλά υπήρχε κάτι στα χαρτιά, το οποίο δείχνει πρόοδο».



Ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν προγραμματίσει συνάντηση στο Άνκορατζ την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκπρόσωποι της ΕΕ δεν έχουν προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής.

